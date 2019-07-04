Kavga sırasında traktörü üzerlerine sürdü! Baba yaralandı oğlu öldü

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Divanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Rahim Eken ve babası Mustafa Eken'in yanına, iddiaya göre, tarlada çalıştıkları sırada aralarında husumet olan Sezai Ö., Hüseyin Ö. ile Emirhan Ö. geldi.