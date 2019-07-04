Kavga sırasında traktörü üzerlerine sürdü! Baba yaralandı oğlu öldü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kavga sırasında traktörü üzerlerine sürdü! Baba yaralandı oğlu öldü

KONYA'da, husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, üzerine traktör sürülen 24 yaşıdaki Rahim Eken (24) yaşamını yitirirken, babası 56 yaşındaki Mustafa Eken de yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kavga sırasında traktörü üzerlerine sürdü! Baba yaralandı oğlu öldü - Sayfa 1

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Divanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Rahim Eken ve babası Mustafa Eken'in yanına, iddiaya göre, tarlada çalıştıkları sırada aralarında husumet olan Sezai Ö., Hüseyin Ö. ile Emirhan Ö. geldi.

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Kavga sırasında traktörü üzerlerine sürdü! Baba yaralandı oğlu öldü - Sayfa 2

Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada traktöre binen Hüseyin Ö., çalıştırıp, baba ile oğlunun üzerine sürdü.

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Kavga sırasında traktörü üzerlerine sürdü! Baba yaralandı oğlu öldü - Sayfa 3

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Kavga sırasında traktörü üzerlerine sürdü! Baba yaralandı oğlu öldü - Sayfa 4

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Rahim Eken'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Eken ise ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. 

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