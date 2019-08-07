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Kavakçı İBB'den maaş aldı mı? İddialara İmamoğlu'ndan açıklama

Kavakçı İBB'den maaş aldı mı? İddialara İmamoğlu'ndan açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın İBB bursuyla ABD'ye okumaya gönderildiğini ve buna karşılık kendisine 4 yıl 11 ay mecburi hizmet tanımlandığını ancak bu görevi tamamlamadığından dolayı kuruma borcu olduğunu söyledi.

Basında yer alan haberlerde Kavakçı'nın Metro A.Ş.'nin Tasarım Hizmetleri Müdürlüğünde 2669 sicil numarasıyla tasarım mühendisi olarak görüldüğü ve 4 bin 796 lira maaş aldığı öne sürülmüştü.

Açıklama yapıp yalanladı

Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kan, söz konusu iddiaları yalanladı. Kan, "Sözde habercilik yapan @cumhuriyetgzt yine şaşırtmadı. Yalan habere "iddia" demiş üzerinden algı üretiyor. Milletvekilliği öncesi çalıştığım şirket @metroistanbul_ doktora bursu sonrası mecburi hizmetimi milletvekilliği sonrası tamamlamam için 2015'de sözleşmemi askıya aldı" dedi.

"Şu an kuruma bu anlamda bir borcu var"

Yaşanan gelişmeler üzerine bir açıklama da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu konu hakkında şunları söyledi: 

Ravza Kavakçı elektrik mezunuyken, Metro AŞ tarafından ABD'ye siyaset doktorası yapması için gönderilmiş. Buna karşılık 4 yıl 11 ay mecburi hizmet tanımlanmış ama bunu tamamlayamadan milletvekili olmuş. Dolayısıyla şu an kuruma bu anlamda bir borcu var. Sözleşme gereği hizmet etmesi gereken dönemi, kuruma hizmet olarak verememiş.

"Hiç anlamlı değil"

Burada anlamlı bulmadığım tarafı ifade edeyim. Metro A.Ş'nin yani ulaşımla ilgili bir kurumun siyaset doktorası için bir çalışanına 5 yıla yakın burs sağlaması ve ABD'ye göndermesi hiç anlamlı değil.

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