Kavak Yelleri ekibi ve Pinhani'den 'Dön Bak Dünyaya' klibi 14 yıl sonra yeniden
Kanal D'nin bir döneme damga vuran dizisi Kavak Yelleri'nin oyuncuları 14 yılın ardından Pinhani'nin 'Dön Bak Dünyaya' şarkısına klip çekti.
2006 yılında Kanal D ekranlarında başlayan Kavak Yelleri dizisi, döneminin en çok izlenen yapımlarından biri olmuştu. Dizinin müziklerini ise Pinhani Grubu üstlenmiş, herkes severek dinlemişti.
Şimdilerde Kavak Yelleri oyuncuları ve Pinhani yeniden bir araya geldi. 14 yılın ardından 'Dön Bak Dünyaya' şarkısına, Kavak Yelleri dizisinin ekibiyle video klip çekti. Klipte İbrahim Kendirci, Aslı Enver, Pelin Karahan gibi isimler rol aldı.
İzleyenleri yıllar öncesine götüren klip, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Klibi kendi hesaplarında paylaşarak destek veren kullanıcılar, "Karantinada çok iyi geldi" yorumunu yaptı.
Pinhani, YouTube'de kliple ilgili şunları yazdı:
"2007'de başlayıp 2011'de sona eren 'Kavak Yelleri', oyuncular ve teknik ekip için bitmeyen çekimler, ev gibi süslenen otel odaları, derin dostluklar, büyük başlangıçlar, kıymetli öğretiler içeren unutulmaz bir deneyimdi.''