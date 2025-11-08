BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,88
ALTIN 5.434,09

Katy Perry yeni bir aşka yelken açtı ama! Son şarkısını Orlando Bloom'la biten aşkına yazdı

|
Katy Perry yeni bir aşka yelken açtı ama! Son şarkısını Orlando Bloom'la biten aşkına yazdı

Şarkıcı Katy Perry, son şarkısında birlikte olduğu İngiliz oyuncu Orlando Bloom’'a yaşadığı ayrılığın perde arkasını işledi.

Katy Perry yeni bir aşka yelken açtı ama! Son şarkısını Orlando Bloom'la biten aşkına yazdı - Resim: 1

'Yüzükler Efendisi' serisiyle yıldızı parlayan İngiliz aktör Orlando Bloom ile Amerikalı şarkıcı Katy Perry ayrıldı. Çiftin 4 yaşında Daisy Dove adında bir kızı var.

16
Katy Perry yeni bir aşka yelken açtı ama! Son şarkısını Orlando Bloom'la biten aşkına yazdı - Resim: 2

Şu an Kanada eski Başbakanı Justin Trudeau ile birlikte olan Perry, son şarkısı 'Bandaids'de Orlando Bloom'la biten aşkını anlattı.

26
Katy Perry yeni bir aşka yelken açtı ama! Son şarkısını Orlando Bloom'la biten aşkına yazdı - Resim: 3

"Tanrı şahidim, denedim" sözleriyle başlayan parça, Katy Perry'nin ilişkiyi kurtarmak için gösterdiği çabanın karşılıksız kaldığını ima ediyor.

36
Katy Perry yeni bir aşka yelken açtı ama! Son şarkısını Orlando Bloom'la biten aşkına yazdı - Resim: 4

ESKİ BAŞBAKANLA BİRLİKTE

Klipte yüzüğünü lavaboya düşürmesi, nişanın sona erişini sembolize ediyor.

46