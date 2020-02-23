Katy Perry çekim esnasında baygınlık geçirdi bir anda yığıldı
Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, American Idol programının çekimleri esnasında bir anda baygınlık geçirdi. Sağlık durumu hakkında ise bir açıklama yapılmadı.
American Idol programının önümüzdeki bölümlerinde Katy Perry, yer alacakken çekimler esnasında oldukça talihsiz bir olay yaşandı. Gaz sızıntısı nedeniyle Perry, bir anda bayıldı ve yere yığıldı kaldı.
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"İyi hissetmiyorum" diyen Perry, stüdyonun boşaltılmasının ardından yere düştü. Acil durum ekipleri stüdyoya girerek müdahalede bulunurken set ekibi ve yarışmacılar binadan tahliye edildi.
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Ünlü şarkıcının cephesinden ise konu ve sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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Yıldız şarkıcı Katy Perry, kendi fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı için dava edilmişti.
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