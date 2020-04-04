Katmer nasıl yapılır enfes kahvaltı lezzeti!
Kat kat incecik açılan hamurların üst üste konulmasıyla yapilan bu muhteşem lezzet kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek.İşte malzemeleri ve yapımı ile katmer tarifi!
Katmer nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Sizde evde sabah kahvaltılarınızda balı, reçeli afiyetle beraber tüketebileceğiniz katmer tarifine göz atarak evde katmer yapabilirsiniz. İşte haftasonu kahvaltılarınıza renk katabileceğiniz bu şahane lezzete bayılacaksınız. Şimdiden afiyet olsun.
Malzemeler;
3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 su bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı katmer yapmak için yeterli olacaktır.
Yapılış aşaması;
Suyu ılıklaştırın ve bir kaseye aldıktan sonra içerisine mayayı ekleyip, parmağınızla maya eriyene dek karıştırın. Mayalanması için üstünü kapatıp 5 dakika kadar bekletin.
Bu sırada gerekli olan unu ayrı bir kaba alıp içine şeker ve tuzu ekleyin. Kabarmış olan mayalı suyu azar azar ekleyerek hamuru yoğurun.