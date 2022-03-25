Katliam emrini veren Rus generalin kimliği belli oldu! Ona Mariupol Kasabı diyorlar

Hamile kadınlar ve çocukları öldürdü

Ukrayna'nın güneyindeki liman kenti Mariupol'da düzenlenen her iki saldırıda uluslararası toplum tarafından kınandı. İlkinde bir doğum hastanesi havaya uçtu, acı içinde sedyeyle götürülürken görülenler de dahil olmak üzere çocuklar ve hamile kadınlar öldü.