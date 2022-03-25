Katliam emrini veren Rus generalin kimliği belli oldu! Ona Mariupol Kasabı diyorlar
UKRAYNALI yetkililer bir Rus generalini savaşın en kötü vahşetlerinin çoğundan sorumlu tuttu ve ona 'Mariupol Kasabı' adını verdi. Rus Albay Mikhail Mizintsev, Mariupol'da hamile kadın ve bebeklerin öldüğü doğum hastanesini ve binden fazla sivilin sığındığı tiyatro binasını yok eden hava saldırılarının emrinden sorumlu tutuldu.
UKRAYNA Sivil Özgürlükler Merkezi Başkanı Oleksandra Matviichuk, Rusya'nın Ulusal Savunma Kontrol Merkezine başkanlık eden albayın fotoğrafını yayınlayarak, "Bu yüzü iyi hatırlayın. Adı Mikhail Mizintsev. Mariupol kuşatmasına liderlik ediyor. Doğum hastanesi ve tiyatro binasının bombalanmasını emreden oydu" dedi.
Hamile kadınlar ve çocukları öldürdü
Ukrayna'nın güneyindeki liman kenti Mariupol'da düzenlenen her iki saldırıda uluslararası toplum tarafından kınandı. İlkinde bir doğum hastanesi havaya uçtu, acı içinde sedyeyle götürülürken görülenler de dahil olmak üzere çocuklar ve hamile kadınlar öldü.
İkincisinde ise Rusya'nın hava saldırıları çoğu çocuk ve yaşlı 1000'den fazla sivilin barınak olarak kullandığı tiyatro binasını yok etti. Kurtarma operasyonları insani koridorlardan ayrılmaya çalışanlar da dahil olmak üzere neredeyse sürekli hava saldırıları tarafından engellendi.
İnsan Hakları İzleme Örgütüne göre Rusya'nın saldırıları bir zamanlar güzel olan 430 bin nüfuslu bir şehir olan Mariupol'u 'cesetlerle ve yıkılmış binalarla dolu bir cehennem' haline getirdi.