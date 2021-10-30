Katledilen Şebnem Şirin'in annesi bu detayı ilk kez anlattı: Olaydan bir gün önce...

"Ama kendi kızımı, çiçeğimi kurtaramadım. Benim çiçeğim soldu. Başka çiçekler solmasın. Böyle bir şey olacağı aklımın ucundan bile geçmemişti. Kimse 'bizim başımıza gelmez, biz yanmayız' demesin. Katil içimizden biri de olabiliyor. Anne-babalar çok dikkatli olsun. Katilin en ağır cezayı almasını istiyorum. Türk adaletine sonuna kadar güveniyorum. Kızımın kanı yerde kalmasın."