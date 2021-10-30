Katledilen Şebnem Şirin'in annesi bu detayı ilk kez anlattı: Olaydan bir gün önce...
Denizli'de Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen, Şebnem Şirin'in acılı annesi Pervin Tokat konuştu. Tokat, "Kadın cinayetlerinin son bulması için yürüyüşlere, adliye önünde eylemlere katıldım. Ama kendi kızımı, çiçeğimi kurtaramadım." dedi. Tokat ayrıca, olaydan bir gün önce kızına sorduğu soruyu da açıkladı. İşte detaylar...
Denizli'de Furkan Zıbıncı (25) tarafından öldürülen, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin'in acılı annesi Pervin Tokat Sabah gazetesine konuştu. Kadın cinayetlerinin artık son bulmasını isteyen acılı anne, "Başka Şebnem'ler gitmesin. Benim çiçeğim soldu. Başka çiçekler solmasın. Bu dilekleri yüzlerce kez diledim. Kadın cinayetlerinin son bulması için yürüyüşlere, adliye önündeki eylemlere katıldım." dedi.
"Ama kendi kızımı, çiçeğimi kurtaramadım. Benim çiçeğim soldu. Başka çiçekler solmasın. Böyle bir şey olacağı aklımın ucundan bile geçmemişti. Kimse 'bizim başımıza gelmez, biz yanmayız' demesin. Katil içimizden biri de olabiliyor. Anne-babalar çok dikkatli olsun. Katilin en ağır cezayı almasını istiyorum. Türk adaletine sonuna kadar güveniyorum. Kızımın kanı yerde kalmasın."
Olaydan bir gün önce sordum
"Kızım bu yıl gıda mühendisi olmuştu. Hayalleri vardı. Çalışmaya başlayacaktı. Olaydan bir gün önce, 'erkek arkadaşın var mı?' diye sordum. 'Yok anne. Artık işime odaklanacağım. Kariyer yapacağım. Uzun bir süre hayatımda kimseyi düşünmüyorum'