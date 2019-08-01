Katlanabilir telefon bombası patladı işte Samsung Galaxy Fold çıkış tarihi

Katlanabilir telefonlar 2020'ye damga vurmayı hedeflerken Samsung'dan hamle geldi. Bildiğiniz üzere Geniş hali bir tablete benzeyen, katlandığında ise telefona dönüşen cihazın bazı teknik sorunlar nedeniyle çıkış tarihi ertelenmiş ve şirket tarafından bugüne dek bir tarih paylaşılmamıştı.