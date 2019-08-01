Katlanabilir telefon bombası patladı işte Samsung Galaxy Fold çıkış tarihi
Samsung'un aylar öncesinden lansmanını yaptığı Galaxy Fold adlı katlanabilir telefonun 18-20 Eylül tarihlerinde satışa sunulacağı açıklandı.
Katlanabilir telefonlar 2020'ye damga vurmayı hedeflerken Samsung'dan hamle geldi. Bildiğiniz üzere Geniş hali bir tablete benzeyen, katlandığında ise telefona dönüşen cihazın bazı teknik sorunlar nedeniyle çıkış tarihi ertelenmiş ve şirket tarafından bugüne dek bir tarih paylaşılmamıştı.
Yapılan son açıklamaya göre çeşitli hatalarını gideren Samsung, Galaxy Fold'u 18-20 Eylül tarihlerinde satışa sunmayı planlıyor. Şirket, modelini ilk olarak Güney Kore'de satışa sunmayı planlıyor.
Dünyada ne zaman satışa çıkacak?: Merakla beklenen ürünün dünya genelinde ne zaman satışa çıkacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.
Peki Samsung Galaxy Fold'un özellikleri neler?: Ekranının sağ üst kısmında kameraların yer aldığı Galaxy Fold'un dış yüzeyinde ise 4.6 inç büyüklüğünde ve 840×1960 piksel çözünürlüğünde bir ekran daha yer alıyor.