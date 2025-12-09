Katılım Emeklilik portföyüne 3 yeni fon ekledi 18 yaş altı katılımcı sayısı arttı

Katılım Emeklilik, genç yaş grubundaki bireylerin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilgisinin artmaya devam ettiğini belirterek, 18 yaş altı katılımcı sayısının 1 milyon 861 bini aştığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verileri, BES'e giriş yaşının son yıllarda hızlı biçimde düştüğünü ortaya koydu. Sisteme ortalama giriş yaşı 2019'da 38,5 iken, 2025 yılı başında 28,4'e geriledi. Kasım itibarıyla toplam BES katılımcı sayısı 10 milyonun üzerine çıkarken, devlet katkısı dahil fon büyüklüğü 1 trilyon 881 milyar liraya ulaştı.

Sisteme katılanlar arasında 18 yaş altı grup en hızlı artışın yaşandığı segment olarak öne çıkarken, 2 Aralık itibarıyla, BES sistemine dahil olan 18 yaş altı katılımcı sayısı 1 milyon 861 bine ulaştı.

18 yaş altında 190 bin kişi BES’e Katılım Emeklilik'le ilk adımı attı

Katılım Emeklilik, 58 milyar lirayı aşan fon büyüklüğüyle, yüzde 53 seviyesindeki ağırlıklı getiri oranıyla 2025 boyunca hem enflasyonun hem de sektör ortalamasının üzerinde performans sergileyerek yılın son ayına zirveden giriş yaptı.

Katılım Emeklilik aracılığıyla BES'e adım atan 18 yaş altı kişi sayısı son bir yılda yaklaşık yüzde 15 artarak 190 binin üzerine çıktı.

Yüzde 100 faizsiz 20 farklı fonuyla BES'te geniş bir ürün yelpazesi sunan Katılım Emeklilik, 0-18 yaş Erken BES ürünlerindeki güçlü konumuyla ailelerin çocukları için yaptığı tasarruflarda güvenilir bir liman haline geldi.

Şirket, bu yıl portföyüne eklediği 3 yeni fonla yatırımcıların farklı beklenti ve risk iştahlarına yönelik alternatiflerini artırdı. KFE Fonu (Katılım Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu), KSH Fonu (Teknoloji Sektörü Katılım Emeklilik Yatırım Fonu), KGC Fonu (Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu) kısa sürede yüksek talep görerek etkileyici performanslar gösterdi.

Ayrıca KJM Fonu (Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu), yıl boyunca sergilediği yüksek performansla emeklilik fonları arasında öne çıkarak Katılım Emeklilik'in fon yönetimindeki başarısını bir kez daha kanıtladı.-

"Birikimin yaşı yok, tasarruflarımız gençleşiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, ailelerin artık çocuklarının geleceğine yalnızca sevgiyle değil, bilinçli bir finansal adımla da dokunmak istediğini belirtti.

Erken yaşta başlatılan BES birikimleri, çocukların yarınlarına güvenle uzanan bir köprü kurduğunu vurgulayan Sincek, şöyle devam etti:

"Onların eğitimine, hayallerine ve gelecekte atacakları adımlara sağlam bir temel oluşturuyor. Birikimin yaşı yok, tasarruflarımız gençleşiyor. Çocuklar BES ile büyüyor. Biz de Katılım Emeklilik olarak, ailelerin duyarlı yaklaşımını destekleyen planlarımıza ve çözümlerimizle çocukların yarınlarına katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Sincek, fonlarının performansı, portföylerinin varlık dağılımındaki doğru pozisyonlamayı, piyasa hareketlerini etkin bir şekilde takip eden yönetim yaklaşımları ve yatırımcılarının katılım ilkelerine duyduğu güveni net biçimde ortaya koyduğunu kaydetti.

Muhabir:Maşallah Dağ