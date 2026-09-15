Katılıkevim'deki paralar ne olacak Pusula Yönetim'de yatırımı olanları üzecek haber

Pusula Portföy Yönetimi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı resmi bildirimle bazı yatırım fonlarında nakit akışı sıkıntısı yaşandığını açıkladı.

Şirket, fon paylarını satarak parasını nakde çevirmek isteyen yatırımcılara yapılması gereken iade ödemelerinin süresi içinde tamamlanamadığını, yani finansal tabirle "temerrüde düşüldüğünü" bildirdi.

TEMERRÜT NE ANLAMA GELİYOR?

Finans piyasalarında temerrüt, bir kurumun zamanı gelen bir ödemeyi veya finansal yükümlülüğü belirlenen tarihte yerine getirememesi anlamına geliyor. Pusula Portföy'ün açıklamasında, yaşanan ödeme aksaklığının çözülmesi ve sürecin kontrol altına alınması için yoğun bir çalışma yürütüldüğü vurgulandı.

Pusula Yönetimi'nden yapılan bu açıklama, fonda yatırımı bulunan vatandaşların bir süre daha paralarına erişimde gecikme yaşayabileceğine işaret ederken, gözler şirketten gelecek yeni resmi açıklamalara çevrildi.

Yönetimden gelen açıklamada öne çıkan kısımlar şöyle:

*Şirket, nakit sıkıntısını (likidite krizini) aşmak ve ödemeleri yapabilmek için fon işlemleri yürütülen aracı kurumlarla görüşmelerin ve mutabakat süreçlerinin devam ettiğini belirtti.

*Yaşanan aksaklığın ardından yatırımcı haklarının korunması ve sürecin en az zararla atlatılması için gerekli tüm tedbirlerin özenle devreye sokulduğu ifade edildi.

*Şirket, konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşandıkça yatırımcıları KAP duyuruları aracılığıyla bilgilendirmeye devam edeceğini bildirdi.