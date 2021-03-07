Katil zanlısının "Üç Hilal" dövmesine Bahçeli'den tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli, Aydın'da 92 yaşındaki kadına tecavüz ederek öldürülen 23 yaşındaki katil zanlısının elindeki "Üç Hilal" dövmesiyle ilgili konuştu. Bahçeli, konunun tüm detaylarıyla araştırılması gerektiğini söyledi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydın'da 23 yaşındaki komşusu tarafından tecavüz edilerek öldürülen 92 yaşındaki Hanım Pınarlı'nın katil zanlısıyla ilgili konuştu. Bahçeli, A.Ç'nin elindeki "Üç Hilal" dövmesinin araştırılması gerektiğini ifade ederek, böyle bir konuya tahammüllerinin olmadığını söyledi.

Devlet Bahçeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün hemen öncesinde yaşanan kadına şiddet ve cinayet vakalarının herkesin kanını dondurduğunu söyledi.

Aydın'da 92 yaşındaki Hanım Pınar'lının öldürülmesiyle ilgili olayı da gündeme taşıyan Bahçeli, 23 yaşındaki katil zanlısının elindeki "Üç Hilal" dövmesinin dikkat çektiğini söyleyerek konunun araştırılması gerektiğini belirtti.

İşte Bahçeli'nin o tweetleri;

"92 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduktan hemen sonra boğarak öldüren bir katil Nazilli’de bir otel odasında yakalanmıştır. Bu cinayetin failinin en ağır cezaya çarptırılması insanlık onurunun bir gereğidir.

92 yaşındaki bir hanımefendinin ırzına ve hayat hakkına musallat olan canavarın gözaltına alındığı esnada, kameralara yansıyan bileğindeki üç hilal dövmesi ise dikkat çekmiştir. Bunun bir tertip mi yoksa gerçek mi olduğu bütün yönleriyle araştırılması hayati bir zorunluluktur.

Gerek güvenlik güçlerimiz, gerek adli makamlarımız, gerekse de Aydın il teşkilatımız üç hilalli dövmeyle afişe edilen cani hakkında ihtiyaç olan incelemeleri derinleştirmelidir. Bir kadına el uzatan, dil uzatan, kanına ve canına kast eden bir yaratığa tahammülümüz yoktur.

Milliyetçi Hareket Partisi, lekesiz, gölgesiz ve şüphesiz ambleminin istismarına, adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına asla göz yummayacaktır. Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli, katil cezasını bulmalı, eğer varsa arkasındaki provokatörler deşifre edilmelidir."