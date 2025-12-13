BIST 11.311
DOLAR 42,69
EURO 50,16
ALTIN 5.902,25
HABER /  DÜNYA

Katil İsrail'in düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail'in düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze kentinin batısında bir aracı hedef aldığı hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Abone ol

Sağlık alanında kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Er-Reşid El-Bahri Caddesi'nde sivilleri taşıyan bir aracı hedef aldı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları hedef alınan aracın yanındaki başka bir aracın da hasar gördüğünü aktardı.

Söz konusu hava saldırısı, ateşkes anlaşmasının birinci aşaması kapsamında Gazze’de Filistinlilerin yaşadığı ve İsrail ordusunun önceden çekilmiş olduğu bölgelerde gerçekleşti.

İsrail ordusu: Hamas'ın "kilit" ismini hedef aldık

İsrail ordusunun, ABD merkezli X hesabından yapılan paylaşımda, Gazze kentine düzenlenen saldırıda Hamas’ın üst düzey bir yetkilisinin hedef alındığı ileri sürüldü.

Açıklamada, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in ortak düzenlediği saldırıda Hamas’ın “kilit” isimlerinden birinin hedef alındığı belirtildi.

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan askeri yetkililer ise hedef alınan kişinin Hamas’ın askeri kanadından Raid Saad olduğunu iddia etti.

İsrail medyası, Saad’ın Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının en önemli iki isminden biri olduğunu aktardı.

​​​​​​​Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kurallara uymayan 5 motosiklet sürücüsüne 264 bin lira ceza
Kurallara uymayan 5 motosiklet sürücüsüne 264 bin lira ceza
Pentagon'dan Suriye açıklaması: 2 ABD askeri ve 1 tercüman öldü!
Pentagon'dan Suriye açıklaması: 2 ABD askeri ve 1 tercüman öldü!
Antalyaspor - Galatasaray Süper Lig maçı
Antalyaspor - Galatasaray Süper Lig maçı
Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında 217 gündür kaybetmiyor
Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında 217 gündür kaybetmiyor
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha
Mehmet Akif Ersoy’un 30 yıllık kariyeri nasıl buharlaştı?
Mehmet Akif Ersoy’un 30 yıllık kariyeri nasıl buharlaştı?
Mazlum Abdi, Suriye'de ademi merkeziyetçilik talep etti
Mazlum Abdi, Suriye'de ademi merkeziyetçilik talep etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir haftada 1608 zeytin ağacını kökünden söktü
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir haftada 1608 zeytin ağacını kökünden söktü
Fatih Erbakan'dan asgari ücret açıklaması: En az 45 bin lira olmalı
Fatih Erbakan'dan asgari ücret açıklaması: En az 45 bin lira olmalı
Hastaneye gitmek için otelden ayrıldı korkunç halde bulundu
Hastaneye gitmek için otelden ayrıldı korkunç halde bulundu
Bakan Kurum'dan "Yerinde Dönüşüm Projesi"yle yapımı tamamlanan sosyal konutlara ilişkin paylaşım
Bakan Kurum'dan "Yerinde Dönüşüm Projesi"yle yapımı tamamlanan sosyal konutlara ilişkin paylaşım