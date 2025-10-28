Katil bunlar dedi iki isim verdi! Narin Güran cinayetinde şok itiraf avukat açıkladı
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yapılan incelemelerde yeni bir detay ortaya çıktı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın dosyadan çekilen avukatı Ali Eryılmaz, otopsi sırasında Narin'in avuç içerisinde bulunan saç ve kıl örneklerinin incelenmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Ali Eryılmaz konuyla ilgili çarpıcı detayları TGRT Haber'e anlattı.
8 yaşındaki Narin Güran Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolmuş cansız bedeni 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağına gizlenmiş halde bulunmuştu. Narin'in bulunmasını Güran ailesinin komşusu ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar sağlamıştı. İtirafçı Bahtiyar, Narin'i öldürenlerin amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran olduğunu ileri sürmüştü.
Amca Salim Güran'ın kendisinden Narin'in cansız bedenini saklamasını istediğini itiraf etmişti. Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran müebbet hapis cezası alırken Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Narin Güran'ın cinayeti davası sürerken Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz dosyadan çekildiğini açıkladıktan sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Eryılmaz son olarak otopsi sırasında Narin'in avuç içerisinden ve elbiselerinden çıkan saç telleri ile anne soyundan akrabalarının saç ve kıl örnekleriyle karşılaştırılması gerektiği ileri sürerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunduğunu açıkladı. Ali Eryılmaz konuyla ilgili TGRT Haber'e çarpıcı açıklamalar yaparak cinayetin failinin Narin Güran'ın yengesi olduğunu ileri sürdü.
ÇEKİLME NEDENİNİ AÇIKLADI
Avukat Ali Eryılmaz, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin devam eden ana davadan Nevzat Bahtiyar'ın avukatlığından çekildiğini açıkladı. Eryılmaz, "Hala Nevzat Bahtiyar'ın ve ailenin avukatlığını yapmaya devam ediyorum. Sadece o davadaki vekilliğimden ayrılmış bulunuyorum. Şu anda yapmış olduğum başvuruları Nevzat Bahtiyar adına yapmamın sebebi de bu. Ana davadan çekilme sebebimi daha önceden kanalınızda bir açıklama yapmıştım. Diğer meslektaşımla aramızda yaşadığımız bir güven meselesinden kaynaklı bir sebebe dayanıyordu. İlkelerim ve prensiplerim açısından yapmam gereken bir ayrılıktı. Ben Yargıtay sonrasında düşünüyordum ama biraz erken oldu."
Dava başlangıcında dosyayı birlikte yürüttüğü meslektaşıyla arasında problem olmadığını söyleyen Eryılmaz, "Problemler 26 Aralık'ta mahkeme kararını verdikten sonraki süreçte yaşanan bazı olumsuz gelişmelerden kaynaklıydı. Bunlar, sosyal medyada bana karşı yapılan linç operasyonlarının odağında olan bir kaç kişiyle, davayı birlikte takip olduğum meslektaşımın arkadaşlık dostluk ve hatta müvekkil avukat ilişkisi kurmasından kaynaklı bir sorundu. Sonrasında bir ses kaydı çıkmıştı biliyorsunuz. Ardından bir yayıncıya söylenen mesleki sırlarımızın ortaya çıkmasıyla ilgili sebepler vardı. Tamamen güven sorunlarıydı" dedi.