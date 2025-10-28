Katil bunlar dedi iki isim verdi! Narin Güran cinayetinde şok itiraf avukat açıkladı

ÇEKİLME NEDENİNİ AÇIKLADI

Avukat Ali Eryılmaz, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin devam eden ana davadan Nevzat Bahtiyar'ın avukatlığından çekildiğini açıkladı. Eryılmaz, "Hala Nevzat Bahtiyar'ın ve ailenin avukatlığını yapmaya devam ediyorum. Sadece o davadaki vekilliğimden ayrılmış bulunuyorum. Şu anda yapmış olduğum başvuruları Nevzat Bahtiyar adına yapmamın sebebi de bu. Ana davadan çekilme sebebimi daha önceden kanalınızda bir açıklama yapmıştım. Diğer meslektaşımla aramızda yaşadığımız bir güven meselesinden kaynaklı bir sebebe dayanıyordu. İlkelerim ve prensiplerim açısından yapmam gereken bir ayrılıktı. Ben Yargıtay sonrasında düşünüyordum ama biraz erken oldu."