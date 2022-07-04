Katarsis'e programına katılan Meriç Erkan'ın o itirafı Ahu Tuğba'yı çıldırttı
Bir dönem oyuncu Ahu Tuğba ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren yeni cüppeli tarzıyla çok konuşulan Meriç Erkan uzman psikolog Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu Katarsis programına katıldı. Programda Çınar'ın sorularını cevaplayan Erkan Ahu Tuğba ile ilgili itiraflarıyla olay oldu. O itiraflara sessiz kalmayan bir süredir kızıyla Miami'de yaşayan Tuğba ise çileden çıktı...
Katıldığı yarışma programlarındaki hareketleriyle adından söz ettiren, yılların oyuncusu Ahu Tuğba ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan yeni cüppeli tarzıyla sık sık konuşulan adını Mahmut yapan Meriç Erkan uzman psikolog Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu Katarsis programına katıldı. Programda Çınar'ın sorularını cevaplayan Erkan "Ahu Tuğba'ya karşı hiçbir şey yoktu. Aslında o dönemin yalancısıyım ben. Buna razı edilmiştim bu da benim hatamdır" sözleriyle Ahu Tuğba'yı çileden çıkarttı
Katarsis'e konuk olan Meriç Erkan'ın açıklamaları oyuncu Ahu Tuğba'yı kızdırdı. Bir süredir kızıyla Miami'de yaşayan Ahu Tuğba Meriç Erkan'ın "Ahu Tuğba'ya karşı hiçbir şey yoktu. Aslında o dönemin yalancısıyım ben. Buna razı edilmiştim bu da benim hatamdır" sözleriyle çileden çıktı.
Hem tarzını hem ismini değiştirdi
Sarık, sakal ve cüppeli tarzıyla gündeme gelen ve adını da Mahmut yapan Meriç Erkan, son olarak Katarsis'e konuk oldu.
Erkan "Ben aradığımı buldum. Yatırımım ahirete" diyen Erkan, o dönem yaşadığı hayatla ilgili olarak "Böyle yaparsam reyting getiriyor, her şey yolunda. O ortamda öyle gidiyordu, bambaşka bir pencereden bakınca olay bambaşka oluyor. Öldüğüm adı düşünemiyorum, dans ederken hoş değil. Ahu Tuğba'yla program bu binadaydı. O dönem görevim insan eğlendirmekti..." dedi.