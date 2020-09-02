Kasten Orman Yakmanın Affı Yok

Son dönemde sıklıkla yaşan orman yangınları gözleri bir kez daha yangının çıkış sebeplerine çevirdi. Orman Genel Müdürlüğü’nün son 10 yıllık verileri, Türkiye’de her yıl yaşanan 2000’den fazla yangının yüzde 90’nının insan kaynaklı olduğunu gösteriyor.

Büyük oranda ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklanan yangınların kasten çıkarılma oranı ise yüzde 6 olarak tespit ediliyor. İhmal veya kasten olsun her durumda 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında eylemi gerçekleştirenler hakkında cezai işlem uygulanıyor. En ağız ceza ise örgüt kapsamında orman yakma sucuna verilen müebbet hapis olarak uygulanıyor.

Bu yıl İstanbul Heybeliada, Aydos Ormanı ve İzmir Menderes gibi yangınlarında da yaşanan gözaltı ve tutuklama kararları kasıtlı olarak orman yangını çıkarmanın veya dikkatsizlik sonucu yangına neden olmanın cezalarını bir kez daha hatırlattı.

Orman Kanunu’nda 4 ayrı başlık altında yer alan cezai uygulamalar, sayısız canlıya barınak ve insanlara hayat kaynağı olan ormanlara yönelik suç teşkil eden her türlü davranışları affetmiyor.

En ağır ceza örgüt kapsamında orman yakmak

Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakan kişi müebbet hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Kasten orman yakana 10 yıl hapis cezası

Kasten orman yakan kişi veya kişiler, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Dikkatsizliğin bedeli ağır

Dikkat ve özen yükümlüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verenler 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Anız yakmanın cezası 3 yıl hapis

Ormanlara 4 kilometre mesafede veya 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 31’inci ve 32’inci maddeleri kapsamına giren köyler hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yamak, yasak olup, bu fiilleri işleyenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezasına hükmü olur.

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