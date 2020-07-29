Kastamonu'da yeniden gök taşı iddiası sarımsak toplarken bulmuş

"Hafifte bir mıknatıs çekimi var.."

Halaçlı köyünde ikamet ettiğini ve sarımsak yetiştirdiğini belirten Muttalip Küçükömeroğlu, “Ben tarlamda sarımsak hasadı yaparken taş dikkatimi çekti. Tabii ki her şey bir ihtimal. Ama ülkemizde gök taşı olmayacak diye bir şey de yok. Bu taş her yerde olabilir. Çünkü milyonlar yıl önce Dünyamız gök taşına maruz kalmış. İhtimal olarak bende taşı tarladan alıp inceledim. Taşın kütlesel bir ağırlığı var. Hafifte bir mıknatıs çekimi var. İçerisinde taşın parıltılar bulunuyor. Gök taşı olduğuna ihtimal verdim ama maden de olabilir. Benim özellikle taşlara bir ilgim var. Daha önceden de taş araştırıyordum. Zannedersem araştırılırsa belki bu taştan bir netice çıkabilir diye düşünüyorum. Bu konuda yardım bekliyorum” dedi.