Kastamonu'da yavruları ölen kedi annelerini kaybeden yavrulara kucak açtı

Balcı, AA muhabirine, kendi imkanları ve yardımseverlerin desteğiyle oluşturduğu Patiköy'de ampute köpek ve kedilerin yaşadığını söyledi.

Patiköy'ün yeni misafirlerinin yavrular ve süt anneleri olduğunu dile getiren Balcı, "Yavruların annesine araba çarpmış veya köpek saldırmış olabilir. Bu süreçte insanlar kendi imkanlarıyla bakmaya çalışmış ama yavruların 2 saatte bir tuvalet yapması, sıcak bir ortamı olması, aynı zamanda anne sıcaklığı için su torbası gerekiyor." dedi.