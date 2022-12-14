Kastamonu'da yakalanmıştı! Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hastaneye sevk edildi

Beşiktaş Belediyesindeki 'rüşvet' soruşturması çerçevesinde firari olarak aranan ve dün akşam Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalanan eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar İstanbul’a getirildikten sonra ifadesi alınmıştı. Murat Hazinedar daha sonra sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, irtikap ve rüşvet" suçlarını işlediği tespit edilen Beşiktaş Belediyesinin eski yönetimine operasyon başlatılmıştı.

Firari olarak aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar akşam saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Hazinedar, Tosya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin gece saatlerinde İstanbul'a sevk edildi.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Murat Hazinedar tekrar sağlık kontrolünden geçildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Hazinedar’ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Şüpheliler hakkında 6 soruşturma dosyası var

Beşiktaş Belediyesine yönelik çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap suçlarına yürütülen soruşturma kapsamında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekipleri, ortaya çıkan rüşvet ağı sonrası 6 ayrı soruşturma dosyası kapsamında şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Çanakkale, Ankara ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Belirlenen adreste bulunmayan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da Kastamonu'da yakalanmıştı.