Kastamonu'da şiddetli yağış etkili olmaya devam ediyor: Evlerinde mahsur kalanlar tahliye ediliyor

İlçede sürekli uyarı anonsları yapıldığını belirten Bilge, "11 Ağustos'ta yaşadığımız sel nedeniyle ailelerimizi yükseklere götürdük, araçlarımızı kaldırdık. Her taraf temizlenmişti, altyapı yapılmıştı. Bazı yerlerde altyapı gitti. Bazı yerlerde birinci katlara kadar su doldu. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.