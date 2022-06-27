Kastamonu'da şiddetli yağış etkili olmaya devam ediyor: Evlerinde mahsur kalanlar tahliye ediliyor
Kastamonu’da sabah saatlerinde çay ve derelerin taşması ile yaya köprüleri su altında kaldı. Yetkililer bölgede yaşayan vatandaşlara iş yerlerini açmaması ve giriş ile birinci katta oturanlara da üst katlara çıkması uyarısında bulundu. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle Ezine Çayı'nın taşması sonucu mahsur kalanlar kurtarılıyor.
İlçede etkili olan sağanağın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu bazı evlerin giriş katları su altında kaldı. Evlerinde mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kurtarılanlardan Bilal Bilge, AA muhabirine, gece saatlerinden itibaren şiddetli yağışın etkili olduğunu söyledi.
İlçede yağış öncesi büyük çalışmalar yapıldığını anlatan Bilge, "Kaymakamımız, Belediye Başkanımızca köprünün ayaklarında çalışma yapılmasına rağmen yine de ilçeye su girdi. Geçen yıl 11 Ağustos'ta büyük bir sel yaşamıştık. İnşallah ikincisini yaşamayız." dedi.
İlçede sürekli uyarı anonsları yapıldığını belirten Bilge, "11 Ağustos'ta yaşadığımız sel nedeniyle ailelerimizi yükseklere götürdük, araçlarımızı kaldırdık. Her taraf temizlenmişti, altyapı yapılmıştı. Bazı yerlerde altyapı gitti. Bazı yerlerde birinci katlara kadar su doldu. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.
İlişi köyündeki evinden eşiyle tahliye edilen Musa Gerişli ise geçen yıl yaşanan sel felaketinde zarar gören evini tamir için çalışma yaptığını dile getirdi.