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Kastamonu'da selzeden CHP'lileri kızdıracak sözler! Oğlu 'döndün mü sonunda' dedi

İhlas Haber Ajansı

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yürütülen çalışmaları gördükten sonra “Aileden CHP’liyim, ben böyle çalışma görmedim, artık AK Partiliyim” sözleriyle gündeme gelen selzede kadın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Soylu, görevlilerden son durum hakkında bilgi alırken, selde yıkılan apartmanın balkonunda bir vatandaşı gördü.

Dün sosyal medyada gündeme gelen ve “Ben aileden CHP'liyim. Kimse kusura bakmasın bu saatten sonra AK Partiliyim. İki bakanımız her gün yanımızda” sözleriyle gündeme gelen Nurten Özçelik ile bir süre sohbet eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Apartmanın etrafı bu akşam yapılacak değerlendirme sonrasında yapılacak. Çok meşhur oldunuz, bugün sabah gördüm sizleri. Allah senden razı olsun” dedi.


"Döndün mü sonunda"
Bunun üzerine “Aileden CHP’liyim ama doğrusu bu. Artık AK Partiliyim. Yalan bir tarafı yok. Oğlum bana, 'Döndün mü sonunda' dedi” diye konuştu. Özçelik, kendilerini Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık’ın kurtardığını ve boğazına kadar suya gömüldüklerini ve başkanın sayesinde kurtulduklarını kaydetti. Bakan Soylu, “Allah bizi, size mahcup etmesin” şeklinde cevap verdi.

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