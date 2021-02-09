Kastamonu'da saniyelere karşı savaş! Orman yangını mahalleye sıçradı

KASTAMONU'da henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, mahalleye sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çabalıyor. Vali Avni Çakır, 3 evin tamamen yandığını belirtirken yangının öğle saatlerine kadar kontrol altına alınabileceğini aktardı.

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Abana İlçesine bağlı Çayırcık ve Hacıveli mahalleleri arasında henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede Çayırcık Mahallesi'ndeki evler ile ormanlık alana sıçradı.

Yangın nedeniyle Çayırcık Mahallesi ile Çampınar ve Yeşilyuva köyleri boşaltıldı. Yangına Abana ve çevre ilçelerin itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ekipleri müdahale ediyor.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, bölgede incelemelerde bulundu. Vali Çakır, yangının gece 02.00 sularında başladığını söyledi.

Yangının sebebinin bilinmediğini belirten Çakır, "Çayırcık ve Hacıveli mahallelerinin ortak noktasında sebebi şu an için belli olmayan ama aşırı rüzgardan dolayı elektrikle alakalı olabileceğini düşündüğümüz bir yangın çıktı. Arkadaşlarımız konunun değerlendirmesini yapıyor." dedi.

Yangının şiddetinin fazla olduğunu dile getiren Çakır, şöyle konuştu:

"Gece yangının şiddeti çok fazlaydı. Şiddeti nedeniyle hızlı şekilde yayılım gösterdi. Tüm arkadaşlarımızın buraya yönlendirilmesi 1,5-2 saat sürdü. Arkadaşlarımızın yangına sağlıklı müdahalesi 3.30-4.00 gibi başladı. Şu an Allah'a şükür rüzgarın şiddetini kaybetmesi ve yönünü deniz istikametine çevirmesi ile yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Şu anki tespitlere göre 3 evimiz tamamen yandı. Bir evimizde de çatı yangını söz konusu. Şu ana kadar can kaybı yok."

"Böyle giderse birkaç saate kadar tamamen kontrol altına alınır" Havanın çok kuru olduğunu aktaran Çakır, "Gece 4.30 gibi buradaydım, 18 derece hava sıcaklığı vardı. Yangına müdahalede gece şartlarında zorlandık ama şu an için ilk oranda kontrol altında diyebiliriz. Böyle giderse birkaç saate kadar tamamen kontrol altına alıp soğutma çalışmalarına başlarız." diye konuştu.

Tedbir amaçlı 3 yerleşim yerinin boşaltıldığını dile getiren Çakır, "Bölgedeki yangının seyrine göre 2 köy ve bir mahalleyi tedbir amaçlı boşalttık. Rüzgar o kadar şiddetliydi ki tedbir amaçlı boşalttık. Rüzgarın yönünü değiştirmesi ve arkadaşlarımızın müdahalesi sonucu tehdit olmaktan çıktı. Öğleye kadar tamamen kontrol altına alıp soğutma çalışmalarına başlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yangında ahırı yanan ve içerideki 11 küçükbaş hayvanını son anda kurtaran Mehmet Nuri Akıntürk ise gece saatlerinde köy muhtarının kendisini aradığını söyledi.

Daha sonra yangını gördüğünü anlatan Akıntürk, "Koştum, koyunlarımı çıkarttım. Arabamı uzaklaştırdım. Yangına müdahale ettim. Evimin etrafında ot ve tahtalar yandı. Koyunlarım içerideydi. Benim de başım ve kaşlarım yandı." dedi.

Ahırın kullanılamaz hale geldiğini vurgulayan Akıntürk, içindeki 2 ve 3 günlük kuzuları da kurtardığını kaydetti.