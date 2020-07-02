Kastamonu'da otomobil uçuruma yuvarlandı 1'i ağır 2 yaralı
KASTAMONU'da düğünden dönen ailenin 50 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü Kemal Günen, araçtan kendi çabalarıyla çıkarak ayağı kırık ve ağır yaralı ablasını kurtardı.
Kaza, Kastamonu-İstanbul karayolu Kurubenzinlik Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde akrabalarının düğününe katılan Kemal Günen idaresindeki 78 A G 574 plakalı Peugeot markalı otomobil, düğün dönüşü Karabük’e gitmek isterken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Ablanın ayağı kırık ve ağır yaralı olduğu bildirildi
Kazada otomobil sürücüsü Kemal Günen ile yanında yolcu olarak bulunan ablası Ayşe Akkaya yaralandı. Ters dönen otomobilden kendi imkânları ile çıkan sürücü Kemal Günen, kaza sonrası ayağı kırılan ve ağır yaralanan ablası Ayşe Akkaya’yı otomobilden kendi imkanları ile çıkararak telefonla yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, bölgenin de karanlık olması nedeniyle uzun süre kaza yapan aracı aradı. Arama faaliyetlerine çevreden geçen diğer sürücüler de destek verdi
Bölgedeki aramalarda gelen seslere sürücünün tepki vermesi üzerine yaralılara ulaşıldı. Yaralılara ulaştıktan sonra polis ekipleri, sağlık ekiplerini bölgeye yönlendirdi.