Kastamonu'da otomobil uçuruma yuvarlandı 1'i ağır 2 yaralı

Ablanın ayağı kırık ve ağır yaralı olduğu bildirildi

Kazada otomobil sürücüsü Kemal Günen ile yanında yolcu olarak bulunan ablası Ayşe Akkaya yaralandı. Ters dönen otomobilden kendi imkânları ile çıkan sürücü Kemal Günen, kaza sonrası ayağı kırılan ve ağır yaralanan ablası Ayşe Akkaya’yı otomobilden kendi imkanları ile çıkararak telefonla yardım istedi.