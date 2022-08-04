Kastamonu'da kuzeninin kayıp mezarını ararken ararken buldu yetkililer apar topar geldi
KASTAMONU'da 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinde tahrip olan ailesine ait mezarı aramak için İstanbul’dan gelen şahıs, bölgede gezindiği sırada bin 500 yıl öncesine ait olduğu düşünülen Bizans mezarını buldu. Mezarın ortaya çıkmasıyla polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken Müze Müdürlüğünden görevlilerde mezarda incelemelerde bulundu.
Batı Karadeniz’de 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketi onlarca kişinin ölümüne ve çok sayıda binanın yıkılmasına sebep oldu. Yaşanan sel felaketinde en büyük tahribatın oluştuğu Kastamonu’nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde 65 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise hala kayıp.
Sel felaketinin ardından bölgede hummalı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Abana ve Bozkurt ilçelerinden geçen Ezine Çayı’nda dere yatağını genişletme çalışmaları sebebiyle Abana’da bulanan 70 mezar, başka bir alana taşındı. Mezarların taşınması sebebiyle İskender Şengör, 30 yıl önce hayatını kaybeden kuzeninin mezarını aramak için İstanbul’dan Abana ilçesine geldi.
Kuzeninin mezarında kalıntılar bulamayan İskender Şengör, bu alana yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Abana’nın Hacıveli Mahallesinde gezindiği sırada küçük bir delik fark etti. Deliği biraz genişleten İskender Şengör, mezar buldu. Mezarın içerisinde iskelet yapısı bozulmamış şekilde birisini gördü.
İskender Şengör, bulduğu mezarın yaklaşık bin 500 yıl öncesine ait Bizans Mezarı olduğunu öğrendi. Şengör, polis ekiplerini arayarak mezardan bahsetti. Bunun üzerine Abana İlçe Emniyet Müdürlüğünden görevli polis memurları, tarihi mezarda güvenlik önlemleri alarak nöbet tutmaya başladı. Ayrıca ekipler, Müze Müdürlüğünü de bilgilendirdi.