Kastamonu'da kayıp imamın akıbeti kötü çıktı! 2 gündür her yerde aranıyordu
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iki gün önce kaybolan imam ekipler tarafından aranıyordu. Kayıp imamın bugün cansız bedenine ulaşıldı.
İlçeye bağlı Güneşli köyünde 2 yıldır imam hatip olarak görev yapan İlker Topaloğlu (28), 1 Kasım'da ikametinden ayrıldı. Topaloğlu'ndan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, Topaloğlu'nun kullandığı otomobilin aynı gün saat 20.30 sıralarında İnebolu-Abana kara yolu liman mevkisinde ilçeden çıkış yaptığını tespit etti.
Arama çalışmalarına jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, JAK ve komando ile Sahil Güvenlik ekipleri katıldı.
Uçurumdan düşen araçta ölü bulundu
Karadan ve denizden sürdürülen aramalar sonucu İnebolu Yakaboyu Mahallesi İskele mevkisinde yaklaşık 50 metrelik uçurumdan deniz kenarındaki taşlık alana düşen otomobilin içerisinde genç imamın cansız bedenine ulaşıldı.