Kastamonu'da kayıp Huriye ve Osman'a ne oldu? Biri çıplaktı yasak aşk ve kahreden detay

KAHREDEN DETAY

Arama çalışmalarına katılan gönüllü vatandaşlardan Cengiz Çelik'in anlattıkları herkesi kahretti. Cengiz Çelik, kuzgun kuşlarının davranışlarını fark ederek annenin cesedine ulaştıklarını belirtti. Cesedi bulanlardan biri olan Çelik şunları anlattı

-"Arama çalışmalarına destek vermek için arkadaşlarla birlikte araziye çıktık. Arkadaşlarımız, çocuğun bulunduğunu söylediler. Biz de çocuğun bulunduğu bölgeye geldik. Fakat ekipler, bölgeden çocuğu alamadılar. Bunun üzerine Köseali köyünden araziye inerek ırmağa ulaştık. Bölgede de ekipler bulunuyordu. Irmağın altında çocuğun cesedi bulunmuştu. Bizi olay yerine yaklaştırmadılar. Bunun üzerine biz de çocuğun bulunduğu yerin yaklaşık 100 metre yukarısına çıkıp beklemeye başladık. Çünkü bizleri olay yerine almadılar, biz de arkadaşlarımızla oturuyorduk".