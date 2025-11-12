Kastamonu'da kayıp Huriye ve Osman'a ne oldu? Biri çıplaktı yasak aşk ve kahreden detay
KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım günü sırra kadem basan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenleri 9 gün sonra bulundu. Arama çalışmalarına katılan vatandaşın anlattıkları ise kahretti. Annenin cesedini kuzgunların takip edilerek bulunduğu ortaya çıktı. Huriye ve oğlunun ölümünde yasak ilişki yaşadığı söylenen enişte baş şüpheli oldu. Annenin tamamen çıplak bulunması ise cinayet şüphesini artırdı.
KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden çıkan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı o günden sonra sırra kadem bastı. Bir daha eve dönmeyen anne ve küçük çocuk için ekipler alarma geçti. AFAD, UMKE, JAK, kadavra köpekleri ve komandolardan oluşan ekipler 9 günlük arama çalışmalarının ardından önce Osman'ı daha sonra da annenin cansız bedenleri bulundu.
ANNE HURİYE ÇIPLAKTI...
43 yaşındaki kayıp Huriye ve oğlu uçurumun dibindeki bir dere yatağında bulundu. Anne Huriye tamamen çıplaktı. Anne ve oğlunda bir darp izi bulunmadı, cenazeler adli tıp kurumuna kaldırıldı. Annenin tamamen çıplak bulunması cinayet şüphesini artırdı. Huriye ve oğlunun gittiği yer gezi yeri değil, orman kesim alanıydı. Anne neden oradaydı, kadın neden çırılçıplak soyulmuştu bilinmiyor. Kıyafetleri 10-15 metre uzağında bulundu.
KAHREDEN DETAY
Arama çalışmalarına katılan gönüllü vatandaşlardan Cengiz Çelik'in anlattıkları herkesi kahretti. Cengiz Çelik, kuzgun kuşlarının davranışlarını fark ederek annenin cesedine ulaştıklarını belirtti. Cesedi bulanlardan biri olan Çelik şunları anlattı
-"Arama çalışmalarına destek vermek için arkadaşlarla birlikte araziye çıktık. Arkadaşlarımız, çocuğun bulunduğunu söylediler. Biz de çocuğun bulunduğu bölgeye geldik. Fakat ekipler, bölgeden çocuğu alamadılar. Bunun üzerine Köseali köyünden araziye inerek ırmağa ulaştık. Bölgede de ekipler bulunuyordu. Irmağın altında çocuğun cesedi bulunmuştu. Bizi olay yerine yaklaştırmadılar. Bunun üzerine biz de çocuğun bulunduğu yerin yaklaşık 100 metre yukarısına çıkıp beklemeye başladık. Çünkü bizleri olay yerine almadılar, biz de arkadaşlarımızla oturuyorduk".
"KUZGUNLAR KADININ CESEDİNDEN HAVALANDI"
Havada gördükleri kuzgun kuşlarını takip ederek ormanlık alanda kayıp kadının cansız bedenine ulaştıklarını anlatan Çelik, şu bilgileri verdi:
-"Bu sırada havada 2-3 tane kuzgun kuşu gördük. Hatta kuzgun kuşları bulunduğu yere doğru indi, sonra tekrar havalandı. Biz de arkadaşlarımızla konuşuyorduk, 'Kuzgunun bu olayla bir ilgisi vardır' dedik. Kuzgun kuşunun cesede geleceğini, leş yediğini biliyorduk.