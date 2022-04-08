BIST 2.393
DOLAR 14,75
EURO 16,04
ALTIN 920,54

Kastamonu'da kara yolu çöktü! Tarım arazileri sular altında kaldı

Anadolu Ajansı
Kastamonu'da kara yolu çöktü! Tarım arazileri sular altında kaldı

KASTAMONU'nun Araç ilçesinde taşan çay nedeniyle kara yolunda çökme meydana geldi, tarım arazileri sular altında kaldı.

Kastamonu'da kara yolu çöktü! Tarım arazileri sular altında kaldı

KASTAMONU'da etkili olan sağanak ve kar sularının erimesi nedeniyle Araç Çayı'nda taşma meydana geldi.

110
Kastamonu'da kara yolu çöktü! Tarım arazileri sular altında kaldı

Karabük-Kastamonu kara yolunun 8. kilometresindeki heyelan sonucu yolun bir kısmı çöktü.

210
Kastamonu'da kara yolu çöktü! Tarım arazileri sular altında kaldı

Bölgeye jandarma, Karayolları ve elektrik kurumu ekipleri sevk edildi.

310
Kastamonu'da kara yolu çöktü! Tarım arazileri sular altında kaldı

Çevrede güvenlik önlemleri alan jandarma tehlike nedeniyle yolun Karabük istikametini trafiğe kapattı.

410