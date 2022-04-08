Kastamonu'da kara yolu çöktü! Tarım arazileri sular altında kaldı
KASTAMONU'nun Araç ilçesinde taşan çay nedeniyle kara yolunda çökme meydana geldi, tarım arazileri sular altında kaldı.
KASTAMONU'da etkili olan sağanak ve kar sularının erimesi nedeniyle Araç Çayı'nda taşma meydana geldi.
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Karabük-Kastamonu kara yolunun 8. kilometresindeki heyelan sonucu yolun bir kısmı çöktü.
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Bölgeye jandarma, Karayolları ve elektrik kurumu ekipleri sevk edildi.
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Çevrede güvenlik önlemleri alan jandarma tehlike nedeniyle yolun Karabük istikametini trafiğe kapattı.
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