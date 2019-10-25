Kastamonu'da dağa civatalarla monte edilen yürüyüş yolu yürekleri ağza getirdi

Bazı yerlere kaya düşmesin diye çelik tel çekildi: Kayalar delinerek yürüyüş yolu için platformlar oluşturuldu. Yürüyüş yolunun ahşapları ve korkulukları yerleştirildikten sonra, önümüzdeki aylarda bölgeye gelecek turistlerin yol güzergahında güvenli bir şekilde yürüyüş yapabilmeleri için güvenlik riskinin fazla olduğu bölgelerinin üst kısımlarına çelikten tel yapılarak, kaya parçalarının yürüyüş yoluna gelmesi engellenecek. Yolun gelecek yıl Mayıs ayında ziyarete açılması bekleniyor.