HABER /  SAĞLIK
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları arttı! Valiliklerden jet uyarı

KASTAMONU ve BURSA Valiliği, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına konusunda uyardı.

Abone ol

Kastamonu Valiliği, koronavirüs vakalarının son günlerde kent genelinde artması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Para cezası kesilecek

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İlimiz merkez ve ilçelerinde koronavirüs vakalarında son günlerde artış eğilimi göze çarpmaktadır. Ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takılması ve sosyal mesafe kuralları ile işyerleri için geçerli düzenlemeler yürürlükte olup; bu kurallara uyulması salgının durdurulması açısından önem arz etmektedir. Denetimle görevli kurumlar, denetimlerini çok daha yoğun bir şekilde yapmaları ve kurallara uymayanlara para cezası uygulamaları yönünde talimatlandırılmıştır. Kurallara uymayan kişi ve iş yerlerinin 155 ve 156 numaralı telefonlara ihbarının yapılması, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları ve koronavirüs salgının önlenmesi için maske, mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması önem arz etmektedir.

Hijyen, sosyal mesafe ve maske uyarısı

Bursa Valisi Yakup Canbolat da, artan koronavirüs vakalarının ardından şu uyarıda bulundu: Kıymetli Bursalılar, ilimizde günlük korona pozitif vakada artışlar yaşanıyor. Lütfen kurallara uyalım hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye'nin koronavirüs vaka sayısı 1 ay önceye döndü korkulan oluyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
First Lady aradı Türkiye Paraguay’a yardım elini uzattı
MSB'den son dakika açıklaması! 81 hedef imha edildi
Fatih Terim'in Muslera isyanı: Ayağının kırılması mı lazım
Naci Görür'den Bingöl depremiyle ilgili flaş açıklama! Bingöl'ü önceden bildi
Genelev Patroniçesi Manukyan'ın mirasçısına eşinden dayak! Sular durulmuyor
Kandilli'den Bingöl depremi için uyarı
ÖNCEKİ HABERLER
Başak Demirtaş hakaret mesajları olay oldu Başak Demirtaş'a ne yazdılar?
Adana'da 'banka oturma' nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi yaralandı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Yaralar en kısa zamanda sarılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere geçmiş olsun telefonu
İstanbul merkezli 3 ilde ‘torbacı’ operasyonu
Düğün salonları genelgesi düğün salonları kuralları neler 2020
Yorumlar