Kastamonu, Bartın ve Sinop sağanak yağış vurdu! Heyelan yolları götürdü sel araçları sürükledi
KASTAMONU, Bartın ve Sinop'ta etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele yola açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Bartın'da sel bir evi yıktı, 80 yaşıdaki kadın sularda kayboldu...
Türkiye bir yandan orman yangınları ve aşırı sıcaklarla boğuşurken, bir yandan da sağanak yağış, sel ve heyelanlarla mücadele ediyor. Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta dün gece aşırı yağış sonrası sel ve heyelan meydana geldi. İnsanlar sel sularına araçlarında yakalanırken son anda kurtarıldılar. Sel ve heyelan yolları götürdüğü için bir çok köyle ulaşım kesildi... Bartın'da sel bir evi yıktı, 80 yaşıdaki kadın sularda kayboldu...
Bartın'da akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Apdipaşa beldesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı, araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı, evlerde mahsur kalan 20 kişi karayolları ve belediye iş makineleriyle kurtarıldı.
Kumluca beldesi Zafer köyünde Herkeme Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar sel sularına kapıldı, evlerin alt katları ve iş yerlerini su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Sel bölgelerine Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bartın Valisi Sinan Güner, saat 03.00 sıralarında ilk ihbarların gelmeye başladığını belirterek, şu an bulundukları Bartın-Abdipaşa-Ulus kara yolunda heyelanlar meydana geldiğini yolu açarak buraya kadar ulaştıklarını bildirdi.
Ev yıkıldı bir kişi kayıp
Bartın'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel sonucu, Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde bazı evlerde hasar oluştu. Bazı evlerin yıkıldığı köyde, yıkılan bir evde bulunan 80 yaşındaki yaşlı kadının sel sularına kapıldığı öğrenildi. Bartın Valisi Güner, "Akörensöküler köyünde 80 yaşlarında bir kadın vatandaşımızın evi göçmüş, sele kapıldı. Arama kurtarma ekiplerimiz su ve su kenarında arıyor" dedi.