Kastamonu, Bartın ve Sinop sağanak yağış vurdu! Heyelan yolları götürdü sel araçları sürükledi

Türkiye bir yandan orman yangınları ve aşırı sıcaklarla boğuşurken, bir yandan da sağanak yağış, sel ve heyelanlarla mücadele ediyor. Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta dün gece aşırı yağış sonrası sel ve heyelan meydana geldi. İnsanlar sel sularına araçlarında yakalanırken son anda kurtarıldılar. Sel ve heyelan yolları götürdüğü için bir çok köyle ulaşım kesildi... Bartın'da sel bir evi yıktı, 80 yaşıdaki kadın sularda kayboldu...