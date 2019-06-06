Kaş'ta dünyaca ünlü plaja bir giden pişman bir de gitmeyen!

Kaş'ta dünyaca ünlü plaja bir giden pişman bir de gitmeyen!

9 günlük Ramazan Bayramı dolayısıyla Antalya'nın Kaş ilçesine gelen tatilciler plajları doldururken, Kaputaş karayolunda yoğun araç trafiği nedeniyle izdiham yaşandı.

Kaş'ta dünyaca ünlü plaja bir giden pişman bir de gitmeyen! - Sayfa 1

İzdiham sebebiyle karayolunda Araç kuyruğu 3 kilometreye ulaşırken, plaj günde 10 bin kişiyi ağırlayarak tarihi bir yoğunluğa imza attı. 

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Kaş'ta dünyaca ünlü plaja bir giden pişman bir de gitmeyen! - Sayfa 2

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Kaş'ta bayram dolayısıyla sahiller ve plajlar doldu. 

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Kaş'ta dünyaca ünlü plaja bir giden pişman bir de gitmeyen! - Sayfa 3

Tatilciler, Kaş ile Kalkan arasındaki Kaputaş Plajına akın etti. Yoğunluk nedeniyle Kaputaş yolunda 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, tatilciler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı. 

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Kaş'ta dünyaca ünlü plaja bir giden pişman bir de gitmeyen! - Sayfa 4

Araç trafiği nedeniyle izdiham yaşanırken, jandarma ve asayiş ekipleri emniyeti sağladı. Bayramda yaşanan izdihama rağmen, hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler sıcak havanın keyfini çıkardı.

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