Kaskı koluna takan genç kız ilk kez ceza yedi, polislerden isteği şaşkına çevirdi "Heyecan yaşıyorum"
ANTALYA'da motosiklet kullanırken kaskını kafasına değil koluna taktığı için genç kıza trafik ekipleri tarafından 436 TL para cezası uygulandı.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Manavgat’ın farklı noktalarında denetimlerini sürdürdü.
Antalya Caddesi'nde gerçekleştirilen motosiklet ve motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde; sürücü belgesi olmayan, kask takmayan sürücülere ve sigortasız motosikletlere cezai işlem uygulandı.
Trafik ekiplerinin yanında taşıdığı kaskı kafası yerine koluna taktığı gerekçesiyle durdurduğu Sıla Okumuş, "İlk kez ceza yemenin heyecanını yaşıyorum" diye konuştu.
Ceza makbuzunu imzaladıktan sonra telefonla arkadaşlarını arayarak ceza yediğini bildiren genç kız, görüntü alan basın mensubuna da "Bu gerçekten yayınlanacak mı?" diye sordu.