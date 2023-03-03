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Kaskı koluna takan genç kız ilk kez ceza yedi, polislerden isteği şaşkına çevirdi "Heyecan yaşıyorum"

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Kaskı koluna takan genç kız ilk kez ceza yedi, polislerden isteği şaşkına çevirdi "Heyecan yaşıyorum"

ANTALYA'da motosiklet kullanırken kaskını kafasına değil koluna taktığı için genç kıza trafik ekipleri tarafından 436 TL para cezası uygulandı.

Kaskı koluna takan genç kız ilk kez ceza yedi, polislerden isteği şaşkına çevirdi "Heyecan yaşıyorum"

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Manavgat’ın farklı noktalarında denetimlerini sürdürdü.

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Kaskı koluna takan genç kız ilk kez ceza yedi, polislerden isteği şaşkına çevirdi "Heyecan yaşıyorum"

Antalya Caddesi'nde gerçekleştirilen motosiklet ve motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde; sürücü belgesi olmayan, kask takmayan sürücülere ve sigortasız motosikletlere cezai işlem uygulandı.

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Kaskı koluna takan genç kız ilk kez ceza yedi, polislerden isteği şaşkına çevirdi "Heyecan yaşıyorum"

Trafik ekiplerinin yanında taşıdığı kaskı kafası yerine koluna taktığı gerekçesiyle durdurduğu Sıla Okumuş, "İlk kez ceza yemenin heyecanını yaşıyorum" diye konuştu.

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Kaskı koluna takan genç kız ilk kez ceza yedi, polislerden isteği şaşkına çevirdi "Heyecan yaşıyorum"

Ceza makbuzunu imzaladıktan sonra telefonla arkadaşlarını arayarak ceza yediğini bildiren genç kız, görüntü alan basın mensubuna da "Bu gerçekten yayınlanacak mı?" diye sordu.

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