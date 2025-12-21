BIST 11.342
Kasımpaşalı futbolcudan şok iddia: Hakem bize söylemişti...

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Kasımpaşa’da Ali Yavuz Kol, maç sonrası yaptığı açıklamada bazı pozisyonlarda hakemin ufak tefek hataları olduğunu söyledi. Hakemin bu durumu maç içinde kendilerine de ifade ettiğini belirten Kol, talihsiz goller yediklerini ve aranın ardından daha iyi çalışacaklarını vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray'a 3-0 yenildi. Lacivert beyazlılar, ligi ilk yarısında 15 puan toplayabildi.

Galatasaray maçının ardından Kasımpaşa futbolcusu Ali Yavuz Kol, beIN SPORTS'a flaş açıklamalarda bulundu.

"HAKEM BİZE SÖYLEMİŞTİ"

24 yaşındaki futbolcu, "Bu hafta çok iyi hazırlanmıştık. İlk yarıda hocamızın dediklerini yaptığımızı düşünüyorum. 1-0 geriye düştük ama çok iyi mücadele ettik. İkinci yarıda gel-gitler oldu. Bazı pozisyonlarda hakemin ufak tefek hataları oldu. Zaten maç içinde bize de söylemişti. Talihsiz goller yedik. Mağlup ayrıldık 3-0. Ara var. Çok iyi çalışıp önümüze bakacağız." dedi.

