Kasımpaşa'dan bomba transfer! Chelsea yıldızı İstanbul'da

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Danny Drinkwater ile kiralık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

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İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek olan 30 yaşındaki ünlü orta saha, yapılacak son görüşmelerin ardından Kasımpaşa ile sözleşme imzalayacak. Kasımpaşa, Drinkwater'ı Chelsea'den sezon sonuna kadar kiralamak için anlaşmaya varmıştı.

38 milyona transfer olmuştu Leicester City'nin tarihi şampiyonluğunda kadroda bulunan isimlerden olan Drinkwater, 2017 yılında 38 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer olmuştu.