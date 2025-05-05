Kasımpaşa - Trabzonspor / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ligde ve kupada oynadığı son 4 maçı kazanarak önemli bir çıkış yakalayan bordo-mavililer, güçlü rakibi karşısında da başarısını sürdürmeyi amaçlıyor.

Kasımpaşa 1 - 0 Trabzonspor

İlk yarı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

38'Savunmanın arkasına atılan pasta Ben Ouanes karşı karşıya kaldı ve topu sol taraftan gelen Aytaç'a bıraktı. Aytaç'ın boş ağlara gönderdiği topu Mustafa Eskihellaç, çizgiden çıkardı ve topu kornere gönderdi.

30'Kasımpaşa'nın kullandığı köşe vuruşunda Yasin'in kafa vuruşunu kaleci Taha muhteşem çıkardı. Dönen topta Da Costa, topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

30'Golün ardından Kasımpaşa baskılı oyununu sürdürüyor. Ev sahibi ekip üst üste kornerler kazandı.

18'GOL! Aytaç Kara, topu ağlara gönderdi ve Kasımpaşa'yı öne geçirdi. Sağ kanattan atılan pasta Aytaç, ceza sahası yayı üstünden kaleyi yokladı. Batagov'a çarpan top kaleciyi yanılttı ve ağlara gitti.

17'Savunmanın arkasına atılan pasta Nuno Da Costa karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti, pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havaya kalktı.

17'Savunmanın arkasına atılan pasta Nuno Da Costa karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti, pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havaya kalktı.

11'Kasımpaşa'nın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Yasin kafayı vurdu. Kaleci Taha, yerde seken topu kornere çelmeyi başardı.

5'Karşılaşmanın ilk dakikalarında tempo oldukça düşük.

1'Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve maç başladı.

Kasımpaşa - Trabzonspor ilk 11'ler

Kasımpaşa: Andreas, Jhon, Kamil, Yasin, Kevin, Cafu, Fall, Haris, Aytaç, Morta, Nuno.

Trabzonspor: Taha, Mustafa, Okay, Batagov, Arif, Lundstram, Ozan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza.

GÖZLER ZUBKOV'DA OLACAK

Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'a katılan ve kısa süre içerisinde performansıyla büyük beğeni toplayan Oleksandr Zubkov istatistikleri ile katkı sağlamayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında 1 gol ve 1 asist yaparak 3 puanın mimarlarından biri olan 28 yaşındaki futbolcunun Kasımpaşa maçına da ilk 11'de başladı. Kritik maçta nasıl mücadele edeceği heyecanla beklenen Oleksandr Zubkov, Trabzonspor formasıyla 14 maçta süre bulurken, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

TRABZONSPOR'DAN KASIMPAŞA'YA ÜSTÜNLÜK

Bu maçla beraber Trabzonspor ve Kasımpasa, 32. kez karsılaşıyor. İki takım arasında ligde oynanan 31 maçın 14'ünü Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 8 kez mağlup ederken, 9 kez de beraberlik yasandı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-08'de baslayan rekabette rakip fileleri 56 kez havalandırırken, Kasımpaşa 41 gol attı. Ligin ilk yarısında Papara Park'ta oynanan karsılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.

FIRTINA'DA HEDEF GALİBİYET

Karadeniz devi, bu sezon Süper Lig'de ilk kez 4 maç üst üste kazanmak istiyor. Ligde son 3 maçını kazanan bordo-mavililer en son 2021-2022 sezonunda 8 maçlık galibiyet serisi elde etti. Bu sezon ligde 3 maçlık galibiyet serisi ve ilk deplasman galibiyeti Fatih Tekke ile geldi.