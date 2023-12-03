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Kasımpaşa-Gaziantep FK maçında 5 gol var!

Kasımpaşa-Gaziantep FK maçında 5 gol var!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Kasımpaşa-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Konuk ekip 2. yarıda 2 gol atarak skoru 3-2'ye getirdi.

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Maçtan dakikalar

3. dakikada Fall'ın pası sonrası topla buluşan Yasin Özcan, pasını ceza yayına hareketlenen Aytaç Kara'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Nita'nın bacakları arasından geçerek filelerle buluştu: 1-0.

17. dakikada Hajradinovic, ceza sahası içine orta açtı. Omeruo'nun indirdiği topu Ben Ouanes, şık bir röveşata vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.

31. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mamadou Fall, pasını ceza sahası çizgisindeki Hajradinovic'e aktardı. Bu oyuncunun ortasında topa altıpas önünden kafa vuruşu yapan Ben Ouanes, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0

36. dakikada Alexandru Maxim'in kullandığı serbest vuruş sonrası Djilobodji, ceza sahası içinde kafa vuruşu yaptı. Kaleci Gianniotis, bu vuruş sonrası topu kurtardı.

45+2. dakikada Gaziantep FK penaltıdan yararlanamadı. Mustafa Eskihellaç'ın ortası sonrası topu yumruklamak isteyen kaleci Gianniotis, Furkan Soyalp'e faul yaptı. Kazanılan penaltıyı Alexandru Maxim kullandı. Bu oyuncunun penaltı vuruşunda top üst direkten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Saddiki, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Hajradinovic, Fall, Ngoy

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, N'Koulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp, Jevtovic, Maxim, Morais, Draguş, Gradel

Goller: Dk. 3 Aytaç Kara, Dk. 17 ve Dk. 31 Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 9 Ben Ouanes, Dk. 18 Saddiki, Dk. 29 Hajradinovic, Dk. 45+1 Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa), Dk. 23 Jevtovic, Dk. 45+1 Gradel (Gaziantep FK), Dk.45+4 Furkan Soyak

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