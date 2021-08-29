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Kasımpaşa-Galatasaray Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Kasımpaşa-Galatasaray Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de 3'üncü hafta heyecanı Kasımpaşa-Galatasaray mücadelesiyle devam ediyor. 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Aslan, bu maçı da kayıpsız geçmek istiyor. Kasımpaşa ise güçlü rakibinden puan veya puanlar koparma niyetinde. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı skor takibi canlı yayınla İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayan müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Sarı-Kırmızılılar ligdeki ilk iki maçında GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u yenerek sezona iyi başlangıç yaptı.

Kasımpaşa ise ligdeki ilk maçında Atakaş Hatayspor ile berabere kalırken, ikinci maçında GZT Giresunspor'u mağlup ederek 4 puan topladı.

KASIMPAŞA- GALATASARAY: 0-0 (CANLI SKOR)

27- Galatasaray, çok net fırsattan Mbaye Diagne ile yararlanamıyor. Kerem Aktürkoğlu, sol kanattan ceza alanı içine girdikten sonra yerden topu altıpasa doğru gönderiyor. O bölgeye hareketlenen Mbaye Diagne kayarak vuruşunu yapmak istiyor ancak istediği gibi bir vuruş yapamıyor ve top yandan auta gidiyor.

19- Karşılaşma golsüz devam ediyor.

11'LER:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Jeffrey Bruma, Tarkan, Eren, Travnik, Sadiku, Hajradinovic, Yusuf, Varga, Jörgensen

GALATASARAY: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Aanholt, Cicaldau, Berkan, Morutan, Barış, Kerem, Diagne

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