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Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde elenen ve moralsiz olan Aslan, Kasımpaşa'yı deplasmanda yenerek moral bulmak istiyor. Peki, Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek ve zorlu mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig'in ilk 3 haftasında aldığı 2 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 7 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Gaziantep FK ve Başakşehir'i mağlup ederken; Fenerbahçe ile berabere kaldı. Kasımpaşa ise ligde yaşadığı bir galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 3 puan elde etti. Lacivert-beyazlı takım, çıktığı maçlarda Çaykur Rizespor'u yenerken; Kayserispor ve Hatayspor'a mağlup oldu.

Kasımpaşa - Galatasaray

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakem: Cüneyt Çakır
Saat: 19.00
Yayın: beIN SPORTS 1

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