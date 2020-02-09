Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)

Ligde üst üste Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor’u mağlup eden Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa’yı da devirerek galibiyet serisini 5 maça çıkarmak ve şampiyonluk yarışına ortak olmak istiyor. Peki, Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek ve mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Kasımpaşa'nın Galatasaray'ı konuk ettiği son yedi Süper Lig maçında iki taraf da gol atmayı başarırken (11-14); bu karşılaşmalarda sarı kırmızılı ekibin galibiyetlerde 3-2'lik üstünlüğü var (2B). Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kazandı ve bu süreçte rakibine ortalama 3 gol attı (toplam 9).

Kasımpaşa - Galatasaray

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakem: Mete Kalkavan

Saat: 19:00

Yayın: beIN SPORTS 1

Kasımpaşa: Fatih, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Tarkan, Aytaç, Quaresma, Ndongala, Thiam

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük