Kasımpaşa Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Ligi lideri Galatasaray, Kasımpaşa engelini aşarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.Abone ol
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR hakemi Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oldu.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Gianniotis, Yasin, Opoku, Piatkowski, Winck, Gökhan, Ben Ouanes, Hajradinovic, Brekalo, Fall, Nuno.
Galatasaray: Muslera, Eren, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Lemina, Torreira, Barış, Sara, Sallai, Osimhen
Galatasaray'da Jakobs ve Morata'nın sakatlıkları sürerken, Yunus Akgün'ün kart cezası bulunuyor. Öte yandan Galatasaray Tekni̇k Di̇rektörü Okan Buruk derbi̇ sonrası aldığı ceza sebebi̇yle takımın başında kulübede yer alamayacak.
Süper Lig'de çıktığı 24 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, yoluna namağlup devam ediyor. Geride kalan bölümde 64 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi.
Kasımpaşa ise 24 mücadelede 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgiyle 31 puan elde etti. Lacivert-beyazlılar, 26. hafta öncesinde 9. sırada yer aldı.