Kasımpaşa Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde elenen ve moralsiz olan Aslan, Kasımpaşa'yı deplasmanda yenerek moral bulmak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor ve zorlu mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Kasımpaşa: 1 - 0 :Galatasaray (İkinci yarı oynanıyor)

45' GOOOLL!!! Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan'ın golü ile maçta öne geçti! Aytaç Kara'nın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan, hızla içe kat ederek ceza alanına gelmeden sağ çaprazdan yaptığı etkili vuruşla meşin yuvarlağı Fatih Öztürk'ün üzerinden uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakem: Cüneyt Çakır

Saat: 19.00

Yayın: beIN SPORTS 1

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan, Haddadi, Tırpan, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Alan, Hodzic

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Etebo, Belhanda, Feghouli, Arda, Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim