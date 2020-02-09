Kasımpaşa Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Ligde üst üste Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor’u mağlup eden Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa’yı da devirerek galibiyet serisini 5 maça çıkarmak ve şampiyonluk yarışına ortak olmak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek ve mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Kasımpaşa'nın Galatasaray'ı konuk ettiği son yedi Süper Lig maçında iki taraf da gol atmayı başarırken (11-14); bu karşılaşmalarda sarı kırmızılı ekibin galibiyetlerde 3-2'lik üstünlüğü var (2B). Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kazandı ve bu süreçte rakibine ortalama 3 gol attı (toplam 9).

Kasımpaşa: 0 - 3 :Galatasaray (İlk yarı sona erdi)

41' GOOOLL!! Galatasaray, Adem Büyük'ün golüyle skoru 3-0'a taşıyor! Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Mariano Filho, ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topla buluşan Adem Büyük, topu düzeltip sağına çekiyor ve kaleye şutunu göndererek topu ağlarla buluşturuyor.

22' GOOOLL!! Galatasaray, Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle skoru 2-0'a taşıyor! Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Ömer Bayram, ceza sahası içine ortasını yapıyor. Mario Lemina'dan seken top arka direkte Emre Akbaba'ya geliyor. Emre Akbaba, gelişine şutunu çekiyor ancak Florent Hadergjonaj, ceza sahası içinde topu elle kontrol ediyor ve penaltıya sebebiyet veriyor. Penaltı atışı için topun başına geçen Adem Büyük, kalecinin sağına yerden şutunu gönderiyor ve topu ağlarla buluşturuyor.

7' GOOOLL!! Galatasaray, Yassine Meriah'ın kendi kalesine attığı golle skoru 1-0'a taşıyor! Sağ kanattan gelişen atakta Emre Akbaba, kısa pasını ceza sahası içinde Sofiane Feghouli'ye gönderiyor. Sofiane Feghouli, altıpas içine girip orta şut karışımı topu gönderiyor. Bu top Yassine Meriah'a çarpıyor ve kendi ağlarıyla buluşuyor.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakem: Mete Kalkavan

Saat: 19:00

Yayın: beIN SPORTS 1

Kasımpaşa: Fatih, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Tarkan, Aytaç, Quaresma, Ndongala, Thiam

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük