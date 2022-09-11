Kasımpaşa Galatasaray (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 6.haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oluyor. Transfer sezonunda yıldız isimleri kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar zorlu deplasmanda kazanarak zirve yarışından kopmak istemiyor. Kasımpaşa ise güçlü rakibini devirip galibiyet serisini 3 maça taşımaya çalışacak. Maça saatler kala futbol severler Kasımpaşa Galatasaray canlı yayın bilgilerini araştırmaya devam ediyor. İşte Kasımpaşa Galatasaray maçı öncesi tüm bilgiler ve canlı anlatımı haberimizde...

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KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM

KASIMPAŞA 0-0 GALATASARAY

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Ouanes, Turgay, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Celina, Bahoken

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

Kasımpaşa-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Galatasaray maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Gol yükü Gomis'te

Ligde geride kalan5hafta itibarıyla Galatasaray kadrosunda Gomis'ten başka gol atan oyuncu yok. 3 kez fileleri havalandıran 37 yaşındaki santrforun, bugünkü Kasımpaşa deplasmanında da ilk 11'de olması bekleniyor. Önceki gün antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kalan Seferovic'in oynayıp oynamayacağı bugünkü son kontrollerle netleşecek. İsviçreli golcü maça yetişse bile, Okan hocanın oyuncusunu ikinci yarıda sahaya süreceği tahmin ediliyor.

Icardi heyecanı

Galatasaray taraftarı dört gözle yeni transfer Mauro Icardi'nin Sarı-Kırmızılı formayı giymesini bekliyor. Uzun süredir takımdan ayrı olan Arjantinli yıldızın fiziksel açıdan hazır olmadığını, Okan Buruk bizzat açıklamıştı. Ancak oyuncunun en azından kulübede oturma ihtimali oldukça yüksek. Okan hocanın yardımcılarıyla yaptığı görüşmede, maçın erken kopması durumunda kısa sürede olsa Icardi'yi oynatmak istediği öğrenildi.

Son 2 maçta Paşa güldü

Geçen sezon ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 2-2 sona ererken, Nef Stadyumu’ndaki mücadeleyi Kasımpaşa 3-1 kazandı. Öte yandan iki takım ayrıca bu sezon başında hazırlık maçında karşılaştı ve Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray ile Kasımpaşa 37. randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de yarın 37. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 36 lig maçından 22'sini Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 7 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 71 golüne, Kasımpaşa 36 golle yanıt verdi.

Ligde geçen sezon ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na yapılan maç 2-2 berabere sonuçlanmış, ikinci yarıda Nef Stadı'ndaki müsabakayı lacivert-beyazlılar 3-1 kazanmıştı.

Kasımpaşa'daki maçlar

İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 12 kez birbirlerine rakip oldu.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray karşısında 3 galibiyet elde etti. Galatasaray, deplasmanda 6 kez galip gelirken, taraflar 3 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 15 gole, sarı-kırmızılılar 25 golle yanıt verdi.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Nef Stadı'ndaki maçı 4-0 kazandı.