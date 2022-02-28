Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşıyor. Türkiye Kupası'nın ardından geçtiğimiz perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de veda eden Fenerbahçe, ligde moral arıyor. Son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Kasımpaşa ise galibiyet hasretine son vermek istiyor. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 20.00'de başlayacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Kasımpaşa - Fenerbahçe
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Doğucan, Fall, Aabid, Hajradinovic, Emin, Umut
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Szalai, Çağtay, Ozan, Crespo, Arda, Osayi, Rossi, Serdar Dursun
Ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, 43 puanla 6. sırada bulunuyor. Son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Kasımpaşa ise 29 puanla 15. sırada yer alıyor.