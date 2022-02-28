Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 20.00'de başlayacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Kasımpaşa - Fenerbahçe

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Doğucan, Fall, Aabid, Hajradinovic, Emin, Umut

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Szalai, Çağtay, Ozan, Crespo, Arda, Osayi, Rossi, Serdar Dursun

Ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, 43 puanla 6. sırada bulunuyor. Son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Kasımpaşa ise 29 puanla 15. sırada yer alıyor.