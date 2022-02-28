BIST 1.948
DOLAR 13,83
EURO 15,53
ALTIN 846,10
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşıyor. Türkiye Kupası'nın ardından geçtiğimiz perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de veda eden Fenerbahçe, ligde moral arıyor. Son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Kasımpaşa ise galibiyet hasretine son vermek istiyor. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 20.00'de başlayacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Kasımpaşa - Fenerbahçe

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Doğucan, Fall, Aabid, Hajradinovic, Emin, Umut

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Szalai, Çağtay, Ozan, Crespo, Arda, Osayi, Rossi, Serdar Dursun

Ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, 43 puanla 6. sırada bulunuyor. Son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Kasımpaşa ise 29 puanla 15. sırada yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Pençe Kaplan ve Barış Pınarı'nda 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Pençe Kaplan ve Barış Pınarı'nda 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Altılı masanın imza törenine çağırmadığı tek gazete ve ünlü yazar kim? Ertuğrul Özkök açıkladı
Altılı masanın imza törenine çağırmadığı tek gazete ve ünlü yazar kim? Ertuğrul Özkök açıkladı
Bakan Muş'tan büyüme rakamlarına ilişkin flaş açıklama
Bakan Muş'tan büyüme rakamlarına ilişkin flaş açıklama
Zelenskiy ankette 3 kat katladı! Rus saldırısına karşı inanç tam
Zelenskiy ankette 3 kat katladı! Rus saldırısına karşı inanç tam
Ukrayna'ya adeta kripto para yağdı
Ukrayna'ya adeta kripto para yağdı
Şaban ayı 2022 takvimi ne zaman başlıyor Şaban ayı nasıl karşılanır?
Şaban ayı 2022 takvimi ne zaman başlıyor Şaban ayı nasıl karşılanır?
Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Afrikalı öğrenciye söylediler: Köle olmaya devam edin
Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Afrikalı öğrenciye söylediler: Köle olmaya devam edin
Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Yenidoğan bebekler için yeni test geliyor
Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Yenidoğan bebekler için yeni test geliyor
Ukrayna'ya saldırısının ardından hangi ülkeler Rusya'ya hava sahasını kapattı?
Ukrayna'ya saldırısının ardından hangi ülkeler Rusya'ya hava sahasını kapattı?
35 ilden Diyarbakır'a sipariş yağıyor! Günde 1,5 ton üretiliyor: Yüzde 50 indirimli satılıyor
35 ilden Diyarbakır'a sipariş yağıyor! Günde 1,5 ton üretiliyor: Yüzde 50 indirimli satılıyor