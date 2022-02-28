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Kasımpaşa Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşıyor. Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de veda eden Fenerbahçe, ligde moral arıyor. Son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Kasımpaşa ise galibiyet hasretine son vermek istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 20.00'de başlayan müsabakayı Mete Kalkavan yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Kasımpaşa: 0 - 1 :Fenerbahçe
(İkinci yarı oynanıyor)

6' GOOOLL!! Fenerbahçe, Miha Zajc'ın golüyle öne geçti! Diego Rossi'nin pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Miha Zajc sağ ayağının içiyle harika bir şut çıkardı ve kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın bakışları arasında top uzak köşeden ağlarla buluştu.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Haderjgonaj, Tarkan, Spajic, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Ben Ouannes, Umut

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Crespo, Zajc, Arda, İrfan Can, Rossi, Berisha

Ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, 43 puanla 6. sırada bulunuyor. Son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Kasımpaşa ise 29 puanla 15. sırada yer alıyor.

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