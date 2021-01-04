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Kasımpaşa Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de gözler haftanın son mücadelesi olan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında. Geçen haftayı bay geçen Kanarya, deplasmanda kazanarak zirve yarışından kopmak istemiyor. Paşa ise sahasında galibiyet arıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 19.00'da başlayan karşılaşmayı Halis Özkahya yönetiyor ve bu zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta bir puan elde edebilen Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istiyor. Ligde 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, hanesine 19 puan yazdırdı.

Geride kalan süreçte 15. haftayı bay geçen Fenerbahçe, ligde yaptığı 14 maçın 8'ini kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 4'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 26 puan elde etti.

Kasımpaşa: 0 - 0 :Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakem: Halis Özkahya
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Doğucan Haspolat, Loret Sadiku, Tomas Brecka, Oussama Haddadi, Florent Hadergjonaj, Mickael Tirpan, Anıl Koç, Alan, Yusuf Erdoğan, Armin Hodzic

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Luiz Gustavo, Sadık Çiftpınar, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Sinan Gümüş, Mame Thiam

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