Kasımpaşa Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Sarı lacivertliler, hafta içinde Trabzonspor’a 3-1 yenilerek Türkiye Kupası’na veda etmişti. Avrupa iddiasını sürdüren Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Kasımpaşa ise güçlü rakibini devirip düşme hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de...

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Pandemi nedeniyle ara verilen Süper Lig'e evinde oynadığı Kayserispor galibiyeti ile dönen Fenerbahçe, hafta içi Trabzonspor'a mağlup olarak Türkiye Kupası'na yarı finalde veda etti. Sarı lacivertliler, 28. hafta karşılaşmasında formda Kasımpaşa'yı mağlup ederek yara sarmayı hedefliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 18:30'da başlayan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor ve mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.

Süper Lig tarihinde daha önce 34. kez karşı karşıya gelen iki takım arasında üstünlük Fenerbahçe'de. Geride kalan 33 karşılaşmada sarı lacivertliler 26 galibiyet çıkartırken; Kasımpaşa 3 galibiyet almayı başardı. İki takım arasında oynanan 4 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.

Kasımpaşa: 0 - 0 :Fenerbahçe (İlk yarı sona erdi)

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakem: Fırat Aydınus

Saat: 18:30

Yayın: beIN SPORTS HD 1

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Quaresma, Tirpan, Aytaç, Thiam, Hajradinovic, Koita

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Gustavo, Falette, Hasan Ali, Tolga, Ozan, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriç