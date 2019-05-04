Kasımpaşa Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Fenerbahçe'de cezalı durumda bulunan Sadık Çiftpınar, Martin Skrtel ve kaleci Volkan Demirel forma giyemeyecek.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Avrupa Ligi'ne katılmak için mücadele eden Kasımpaşa, tarihinin en kötü sezonun yaşayan Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE
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STAT: Recep Tayyip Erdoğan
SAAT: 19:00
HAKEM: Halis Özkahya
YAYIN: BeIN Sports 1
KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Sadiku, Josue Sa, Veigneau, Pavelka, Tarkan, Khalili, Koita, Trezeguet, Perica
YEDEKLER: Eray, Çağtay, Hasan, İlhan, Özgür, Uğurcan, Azad, Hajradinovic, Veysel, Karim Hafez
TEKNİKDİREKTÖR: Mustafa Denizli
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustadter, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Eljif, Valbuena, Soldado
YEDEKLER: Berke, Şener, İsmail, Alper, Ferdi, Tolgay, Mehmet Ekici, Moses, Zajc, Ayew
TEKNİKDİREKTÖR: Ersun Yanal