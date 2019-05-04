Kasımpaşa Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Fenerbahçe'de cezalı durumda bulunan Sadık Çiftpınar, Martin Skrtel ve kaleci Volkan Demirel forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Avrupa Ligi'ne katılmak için mücadele eden Kasımpaşa, tarihinin en kötü sezonun yaşayan Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE

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STAT: Recep Tayyip Erdoğan

SAAT: 19:00

HAKEM: Halis Özkahya

YAYIN: BeIN Sports 1

KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Sadiku, Josue Sa, Veigneau, Pavelka, Tarkan, Khalili, Koita, Trezeguet, Perica

YEDEKLER: Eray, Çağtay, Hasan, İlhan, Özgür, Uğurcan, Azad, Hajradinovic, Veysel, Karim Hafez

TEKNİKDİREKTÖR: Mustafa Denizli

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustadter, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Eljif, Valbuena, Soldado

YEDEKLER: Berke, Şener, İsmail, Alper, Ferdi, Tolgay, Mehmet Ekici, Moses, Zajc, Ayew

TEKNİKDİREKTÖR: Ersun Yanal