Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı (canlı)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Sarı lacivertli ekip, karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

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Fenerbahçe, milli maç arasından sonra Trendyol Süper Lig'deki ilk maçına çıkıyor.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, 5. hafta mücadelesinde bugün saat 17.00'da Kasımpaşa ile karşılaşacak. Maçı Halil Umut Meler Yönetiyor.

Mücadelede öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

KASIMPAŞA: 0 FENERBAHÇE:0

İlk onbirler

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Gökhan, Sadiku, Hajradinovic, Brekalo, Mortadha, Da Costa.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Becao, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri.

Fenerbahçe'nin yedekleri: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Yusuf, Mert Hakan Yandaş, Amrabat, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Dzeko.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa verdiği demeçte geride kalan transfer döneminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Milli maç araları her zaman zorlu geçer"

Portekizli hoca, "Kadromuz çok iyi, transfer döneminde kulübümüz çok iyi iş çıkarttı. İyi ve çok dengeli bir kadromuz var. Millî maç arası bizim için kolay olmadı. Takımda sadece 8-9 oyuncu kaldı. Futbolcularımın çoğu millî takıma gitti orada oynadılar. Millî maç araları her zaman zorlu geçer. Biz de sadece bir kaç gündür takım olarak çalışıyoruz" dedi.