Kasımpaşa - Fenerbahçe / Canlı yayın

Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kasımpaşa ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. UEFA Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı da deviren Sarı-Lacivertliler galibiyet serisini 15'te 15'e çıkarmıştı. İsmail Kartal ve öğrencileri, milli araya seriye bir halka daha ekleyip hatasız girmeyi amaçlıyor.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE

0' Karşılaşma 19:00'da başlayacak

Kasımpaşa - Fenerbahçe 11'ler

Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Yasin, Gökhan, Aytaç, Bastien, Mortadha, Hajradinovic, Ngoy

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

41. randevu

Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 40 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 32 kez sahadan galip ayrılırken, mavi-beyazlılar ise 4 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 102 gol atarken, Kasımpaşa da 37 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan maçlarda Fenerbahçe, deplasmanda 6-0, evinde ise 5-1'lik skorla kazandı. Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya karşı oynadığı son 6 lig maçından galibiyetle ayrıldı.

15 maçlık galibiyet serisi

Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 15 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 2 kez de gruplarda mücadele etti. Süper Lig'de de 7 maç oynayan İsmail Kartal'ın öğrencileri bu süreçte oynadığı tüm karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 15 maçlık galibiyet serisi elde etti.

Deplasman karnesi

Fenerbahçe'nin dış sahadaki maçlarda savunma performansı dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 3 müsabakaya çıktı. Samsunspor (0-2), MKE Ankaragücü (0-1) ve Alanyaspor (0-1) ile karşılaşan Fenerbahçe, 3 maçı da kazanırken rakiplerine gol şansı tanımadı. Avrupa Konferans Ligi'nde dış sahada 4 mücadeleye çıkan Kanarya, kalesinde sadece 1 gol gördü.